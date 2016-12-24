Глава Инсарского района Харис Якуббаев по собственному желанию оставил свой пост

«Приходилось работать без выходных»
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12 августа на внеочередной сессии районного Совета депутатов народного избранники удовлетворили заявление главы Инсарского района Хариса Якуббаева о досрочном сложении полномочий.
Вице-премьер Правительства Мордовии Раиса Цыбизова, принявшая участие в работе сессии, от имени Главы республики Артёма Здунова и Правительства РМ выразила Харису Якуббаеву благодарность за его эффективную и плодотворную работу на посту главы Инсарского района.
Указом Главы Республики Мордовия за добросовестный труд и большой вклад в развитие республики Харис Якуббаев награжден медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия».
На сессии депутаты приняли решение о назначении исполняющим обязанности главы Инсарского района уроженца Мордовии Алексея Миточкина. Он хорошо знает особенности муниципалитета, в период работы первым заместителем председателя Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ долгое время был куратором района от Правительства Мордовии.
Также депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур для избрания на должность главы района. Нового районного руководителя утвердят на сессии в середине сентября.
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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
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