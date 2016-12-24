В Саранске открылась выставка памяти основателя поискового движения в Мордовии

12 августа в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. открылась выставка памяти Николая Кручинкина. Николай Андреевич с 1983 года был бессменным руководителем Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск».

За 40 лет поисковой деятельности в составе объединения «Поиск» Мордовии и сводного республиканского поискового отряда прошли школу мужества и патриотизма, внесли свой вклад в дело увековечения памяти о павших защитниках Отечества более 8 тысяч юношей и девушек.

За это время проведено более 200 поисковых экспедиций по местам боевых действий в Калужскую, Смоленскую, Тверскую, Новгородскую, Ростовскую области, в Республику Крым, где найдены и с почестями захоронены останки почти 5 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.

Николай Андреевич родился 9 ноября 1952 года в селе Гузынцы Большеберезниковского района Мордовии. Он окончил исторический факультет МГУ имени Н.П. Огарева, работал учителем в сельской школе, затем - методистом в республиканском институте образования и начальником отдела гражданско-патриотических программ Мордовского молодежного центра.

В 2008 году Николай Кручинкин стал директором Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. Под его руководством музей стал центром по установлению судеб солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. За это время было установлено около десятка тысяч фронтовых судеб.

14 августа в родном селе Николая Кручинкина откроется стенд его памяти около Памятника-обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.