В Саранске пойдет Республиканская выставка-ярмарка «Эряк, веле!»

В Саранске 17 августа на территории стадиона «Мордовия Арена» состоится Республиканская выставка-ярмарка «Эряк, веле!» («Живи, село!»). Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«На площадке запланирована выставка-ярмарка меда и продуктов пчеловодства, овощей, а также продукции переработки молока, мяса, рыбы и многое другое от фермерских хозяйств и предприятий республики.

Кроме того, будут организованы выставка сельскохозяйственной техники, народных ремесел, обучающая площадка для детей и творческая программа.

Это отличная возможность запланировать и провести субботний день всей семьей и погрузиться в атмосферу села».