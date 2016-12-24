В Саранске пойдет Республиканская выставка-ярмарка «Эряк, веле!»

«Приходилось работать без выходных»
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
В Саранске 17 августа на территории стадиона «Мордовия Арена» состоится Республиканская выставка-ярмарка «Эряк, веле!» («Живи, село!»). Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.
«На площадке запланирована выставка-ярмарка меда и продуктов пчеловодства, овощей, а также продукции переработки молока, мяса, рыбы и многое другое от фермерских хозяйств и предприятий республики.
Кроме того, будут организованы выставка сельскохозяйственной техники, народных ремесел, обучающая площадка для детей и творческая программа.
Это отличная возможность запланировать и провести субботний день всей семьей и погрузиться в атмосферу села».
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области