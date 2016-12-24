В Саранске ликвидировали пожар в здании автосервиса

Как сообщает МЧС по РМ, 2 августа в 12 часов 36 минут поступило сообщение о возгорании в автосервисе, расположенном в Саранске на Северо-Восточном шоссе.

Работники сервиса увидели пламя со стороны одной из стен здания, вызвали пожарно-спасательные подразделения и начали эвакуацию персонала и автотранспортных средств.

По прибытию на место ЧП пожарно-спасательных подразделений огонь уже полыхал внутри здания и на прилегающей территории. Ликвидировать пожар огнеборцам удалось в 13 часов 11 минут. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

В данный момент сотрудники МЧС производят ликвидацию последствий пожара. Причина и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе назначенной экспертизы.