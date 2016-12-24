В Пензе дали старт юбилейным юнармейским военно-патриотическим сборам ПФО «Гвардеец»

1 августа 2024 года в торжественной церемонии открытия Х, юбилейных юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, Герой России Александр Янклович, участники СВО.

В числе почетных гостей торжественного мероприятия также был участник программы «Время Героев», инициированной Главой государства Владимиром Путиным, кавалер 5 орденов, в том числе 3-х орденов Мужества, Александр Тихонов, наставником которого является полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе,

До начала открытия «Гвардейца» почетные гости провели уроки мужества для участников сборов, в ходе которых рассказали реальные истории своих героических поступков и ответили на вопросы, касающиеся воинской службы.

Украшением церемонии открытия сборов стало выступление пилотажной группы «Стрижи», которые показали свое мастерство «гвардейцам» и жителям Пензы.

Сборы «Гвардеец» традиционно пройдут на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А.В. Хрулева, в них примут участие представители всех 14-ти субъектов Приволжского федерального округа, а также Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Общественный проект ПФО «Гвардеец» реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«В Приволжском федеральном округе реализуется проект для самых мотивированных ребят, которые мечтают посвятить себя служению Родине. Окружные сборы «Гвардеец», участие в которых вы принимаете – это прекрасная возможность проверить свои качества, увидеть как устроена современная армейская жизнь изнутри, «прокачать» полезные навыки. И то, что вы прошли через все отборочные испытания в своих регионах – показатель вашей высокой готовности и мотивированности на служение Отечеству. Мы гордимся тем, что в России растет поколение защитников, лучшие представители которого собрались здесь», – отметил на торжественной церемонии открытия заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

В этом году по инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко продолжительность «Гвардейца» увеличена до трех недель. Это позволит юнармейцам получить больше знаний и навыков для поступления в военные вузы, дальнейшего обучения и службы.

«Я рад, что наш проект «Гвардеец» живет, развивается и становится всё более насыщенным. Он полностью отвечает своему предназначению: быть школой подготовки патриотов и защитников Отечества, – подчеркнул Олег Мельниченко. – Многие из тех, кто стоял на этом плацу в 2013 году, стали офицерами Вооруженных Сил Российской Федерации, служат в правоохранительных структурах, защищают суверенитет, территориальную целостность и независимость нашей Родины. Убежден, что и вы, пройдя достойную подготовку, через несколько лет встанете в ряды защитников Отечества».

С 1 по 21 августа ребята пройдут начальную военную подготовку, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, использованию новейших технических средств, вооружения и военной техники. На сборах впервые пройдут занятия по изучению и управлению БПЛА. Также юнармейцы примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам.

Для участников сборов подготовлена интересная культурно-познавательная программа, они познакомятся с историей и знаковыми местами Пензенской области.

Напомним, военно-патриотические сборы «Гвардеец» в Пензенской области проводятся с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента России совместно с Министерством обороны России.