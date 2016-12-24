В Мордовии строительство Белозерьевской школы находится на завершающем этапе

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«Большой правительственной делегацией провели рабочее совещание на сдаточном объекте Белозерьевская СОШ на 165 мест Ромодановского муниципального района.

Объект строится по нацпроекту «Образование» регионального проекта «Современная школа». В рамках выезда проверили качество строительных работ и отделки здания. Строительство школы находится на завершающем этапе. На данный момент ведутся работы по внутренней отделке, закупке мебельного оборудования, устройству спортивного ядра, устройству цоколя, а также благоустройству уличной территории и устройству ограждения школы.

В рамках совещания приняли ряд решений по завершающему финансированию, скорректировали сроки поставки оборудования и мебели, утвердили ежедневный график завершения работ и сдачи объекта, а также сроки лицензирования со стороны проверяющих органов».