Первый модуль Программы «Время героев» завершён

Почти два месяца участники СВО, в том числе и из Мордовии, проходили интенсивное обучение, включающее курс лекций от ведущих экспертов страны в различных отраслях, практические занятия, командообразующие мероприятия и многое другое.

Также в ходе первого модуля все участники встретились со своими наставниками, которые будут помогать им в ходе стажировки, что позволит обучающимся выбрать интересующее направление государственной гражданской службы, чтобы продолжить работать на благо страны в тылу.

«Мы, конечно, были готовы к тому, что на 1 модуль 1 потока Программы «Время героев» прошли лучшие из лучших. Но результаты, которые показали наши участники, превзошли даже наши ожидания!», – отметила начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

Далее участники приступят к активным стажировкам на местах, получая необходимые практические знания, подкрепляющие приобретенную теоретическую базу. Это поможет им стать высококвалифицированными, компетентными руководителями для последующей работы в органах госвласти и госкомпаниях.

Напомним, что участниками первого потока Программы «Время героев» стали 83 бойца, прошедшие строгий отбор. По итогам обучения они сформируют кадровый управленческий потенциал России. В февральском послании Президента Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что именно такие люди, доказавшие преданность стране, должны выходить на ведущие позиции во всех сферах.