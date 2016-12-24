В Мордовии модернизируют коммунальную инфраструктуру

В регионах страны модернизируют коммунальную инфраструктуру по программе с привлечением льготных займов за счёт средств Фонда национального благосостояния. С января по июнь текущего года в 17 регионах построили и модернизировали 71,8 км инженерных сетей, а также ввели 16 объектов ЖКХ, сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«От стабильной работы систем и объектов ЖКХ напрямую зависит качество жизни граждан. Поэтому мы уделяем особое внимание этой сфере. Здесь с годами накопилось достаточно проблем, и мы их поступательно решаем. Работы предстоит ещё много, но уже есть и неплохие результаты. Так, по программе модернизации с привлечением льготных займов за счёт средств ФНБ, которая входит в социально-экономическую инициативу Правительства «Инфраструктурное меню» в первом полугодии качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 510 тысяч россиян», – сказал Марат Хуснуллин.

Например, в Мордовии по программе модернизации объектов ЖКХ с помощью средств Фонда национального благосостояния в Саранске построили автоматизированную насосную станцию на Северо-Восточном шоссе, реконструировали порядка 5,8 км теплосетей в районе ТЭЦ-2 и около 1 км - в 4-м микрорайоне «Тавла».