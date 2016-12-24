Из Мордовии отправили очередную партию гуманитарного груза на передовую

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Ещё одну партию гуманитарного груза отправили сегодня нашим ребятам. От жителей республики, организаций и предприятий Мордовии бойцам везут многотонную посылку. Как всегда, здесь всё самое нужное, всё собрано по заявкам командиров - стройматериалы, ёмкости для воды, дизельные генераторы, масксети, оборудование и многое другое.

Земляки, спасибо всем, кто участвует в сборе и отправке гумгруза! Делаем общее дело - помогаем нашим защитникам.

Ребята, сил и крепчайшего здоровья вам. Ждём дома с Победой!»