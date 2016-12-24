В Мордовии двое подростков на мотоцикле попали в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 16 июля в Чамзинском районе около 10 часов на подъезде к поселку Комсомольский от автодороги «Саранск-Сурское-Ульяновск» 16-летний подросток, управляя не зарегистрированным в установленном порядке мотоциклом марки «Голден Игл-300», не обеспечил безопасную скорость движения и совершил столкновение с автомашиной «Газель-172412» - грузовой фургон двигался в попутном направлении и поворачивал налево.

В результате ДТП малолетний водитель мотоцикла, а также15-летний пассажир с различными травмами были госпитализированы в Комсомольскую ЦРБ. Как отмечается, водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

На юного «гонщика» составили протоколы за управление мотоциклом без водительских прав, за управление техникой, не зарегистрированной в установленном порядке и за езду без страхового полиса.

В отношении собственника мотоцикла также был составлен административный материал за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления.