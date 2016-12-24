В Саранске водитель на иномарке сбил самокатчика

По информации Госавтоинспекции республики, 15 июля в 14 часов 37 минут на улице Фурманова в Саранске 27-летний водитель автомашины «Мазда 6» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на управлявшего электросамокатом 25-летнего парня, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП пострадавший с различными травмами был госпитализирован а Республиканскую клиническую больницу №4.