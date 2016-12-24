В Мордовии утонул мужчина из компании рыбаков

Как сообщает МЧС по РМ, 58-летний мужчина с тремя товарищами рыбачил на реке в селе Симкино Большеберезниковского района.

Первый раз всей честной компании удалось перейти водоем вброд. Вторая попытка перебраться на противоположный берег стала роковой для одного из рыбаков

Пройдя около километра вниз по течению, мужчины начали пересекать водоем. Мелкое на первый взгляд место сменилось большой глубиной. Один из мужчин не добрался до берега.

В МЧС по РМ отмечают, что Сура является непредсказуемой рекой с сильным течением и сложным рельефом, где мели сменяются резкими обрывами.