Нацпроект поможет предпринимателям Мордовии создать профессиональный фотоконтент

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» предприниматели Мордовии могут воспользоваться бесплатной услугой по созданию профессиональных фотографий.

Услугу «создание фотоконтента» предоставляет Центр «Мой бизнес», оказывающий субъектам малого и среднего предпринимательства республики различные меры государственной поддержки.

В настоящее время идет регистрация предпринимателей, заинтересованных в качественных снимках, которые помогут продвинуть товары и услуги на рынке. Предложение доступно для ИП и ООО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Мордовии.

В услугу входит:

- Проведение одной фотосессии

- Подготовка 15 качественных фотографий по ее итогам

- Услуга предоставляется в офлайн формате.

Подать заявку можно по ссылке: https://mbrm.ru/consulting-support/usluga-po-sozdaniyu-fotokontenta-dlya-nachinayushchikh/

Подробности по телефону горячей линии центра: 24-77-77, доб. 616.