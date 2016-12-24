Нацпроект поможет предпринимателям Мордовии создать профессиональный фотоконтент

«Мордовия - часть великой России!»
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В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» предприниматели Мордовии могут воспользоваться бесплатной услугой по созданию профессиональных фотографий.
Услугу «создание фотоконтента» предоставляет Центр «Мой бизнес», оказывающий субъектам малого и среднего предпринимательства республики различные меры государственной поддержки.
В настоящее время идет регистрация предпринимателей, заинтересованных в качественных снимках, которые помогут продвинуть товары и услуги на рынке. Предложение доступно для ИП и ООО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Мордовии.
В услугу входит:
- Проведение одной фотосессии
- Подготовка 15 качественных фотографий по ее итогам
- Услуга предоставляется в офлайн формате.
Подать заявку можно по ссылке: https://mbrm.ru/consulting-support/usluga-po-sozdaniyu-fotokontenta-dlya-nachinayushchikh/
Подробности по телефону горячей линии центра: 24-77-77, доб. 616.
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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