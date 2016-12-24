В Саранске педофил осужден на 19 лет за половые преступления в отношении детей

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в столице Мордовии местный житель признан виновным в совершении преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Он обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что на протяжении нескольких лет с 2018 по 2021 годы осужденный неоднократно совершал преступления в отношении четырех мальчиков и одной девочки в возрасте от 11 до 14 лет. Это происходило в разных местах города, в том числе по месту его проживания, куда он обманом заманивал потерпевших. После того, как о содеянном стало известно от одного из несовершеннолетних, было возбуждено уголовное дело.

Во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД по РМ следователи СК установили свидетелей, потерпевших и зафиксировали дополнительные эпизоды преступной деятельности педофила. По ходатайству следствия судом в отношении него было избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как отмечают в СК, причастность осужденного к инкриминируемым деяниям подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, а также другими материалами дела.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.