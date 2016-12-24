Ветераны спецоперации провели «Урок мужества» для ребят из Ковылкинского района

Мероприятие в рамках акции «Служу Отечеству» состоялось в детском лагере на базе школы им. Героя Советского Союза Михаила Гуреева. Организатором выступили региональный филиал фонда «Защитники Отечества», патриотическое движение «Волонтеры Победы» и Российское общество «Знание».



По информации филиала фонда, на встречу с детьми пришли ветераны специальной военной операции Максим Царев и Иван Волков. Они рассказали о службе на фронте и непростых буднях в зоне военного конфликта. Ребята получили возможность задать вопросы защитникам и услышать их истории из первых уст.



Детей интересовало, как военнослужащие справлялись с тревогой и страхом. «Главное - верить в своих товарищей и в успех нашей миссии. Мы поддерживали друг друга и это помогало преодолевать любые трудности», - ответил Максим Царев.

Иван Волков, отвечая на вопрос о трудностях, сказал: «Самыми трудными были моменты разлуки с близкими и ожидание новостей с передовой. Но поддержка семьи и друзей давала силы продолжать борьбу!»



