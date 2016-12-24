Саранск широко отпразднует День семьи, любви и верности

Ко Дню семьи, любви и верности в столице Мордовии с 4 по 13 июля пройдут разнообразные мероприятия для взрослых и детей.



4 июля в Мемориальном музее военного и трудового подвига открывается выставка «Времен связующая нить», которая посвящена Году семьи и Году трудовых династий.

6 июля в 15:00 в экопарке в районе улицы Моховой запланирован фестиваль «Семейный пикник». На нем будут действовать интерактивные площадки, творческие, спортивные и кулинарные мастерские, образовательный лекторий, концертная программа от студентов МГУ имени Н.П. Огарева и многое другое.

7-9 июля музей Эрьзи проведет тематические мастер-классы, экскурсии, лекции, интерактивные занятия.

7 июля на площади Победы, Советской площади, фонтанном спуске и в Парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина пройдут праздничные семейные шествия, танцевальные флешмобы, конкурсы, концерты и мастер-классы.

8 июля в 17:00 на площадке перед Республиканской национальной библиотекой имени А.С. Пушкина жителей и гостей города ждет традиционный open air фестиваль «Ромашковое счастье». На главной сцене можно будет увидеть танцевальную программу с ростовыми куклами, шоу мыльных пузырей, музыкальные и танцевальные номера творческих коллективов Саранска.

С подробной праздничной афишей можно ознакомиться по ссылке.