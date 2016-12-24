Мордовцемент приобрел инвентарь для Чамзинской детско-юношеской спортивной школы

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В Чамзинском районе Мордовии 11 лет действует оборудованная лыжная база и детско-юношеская спортивная школа. За годы работы опытные тренеры вырастили несколько поколений успешных лыжников, которые стали победителями и призерами республиканских и российских соревнований, а также членами сборной команды по лыжным гонкам Мордовии.
Мордовцемент приобрел для спортивной школы профессиональные модели лыж Fisher Helium. Этот инвентарь необходим ребятам для сборов перед основными соревнованиями на чемпионате и первенстве республики.
«Победа - это не только тренировки и сила воли, это, прежде всего, внимание к деталям и надежный инвентарь. Нам важно, что своим небольшим вкладом мы помогаем ребятам добиваться спортивных высот. Кроме этого, качественное оборудование - это залог безопасности и комфорта освоения дисциплин», - отметила директор по управлению персоналом Мордовцемента Светлана Самсонова.
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