Артём Здунов: «Наша молодежь - лучшая!»

29 июня в Саранске состоялся фестиваль, посвященный Дню молодежи. Весь день на Советской площади работали интерактивные площадки, в том числе патриотической направленности. Мастер-классы по тактической медицине, плетению маскировочных сетей, сборке автомата, экспозиции от Движения Первых, от волонтеров и поисковиков - все было очень интересно и для детей, и для взрослых. Кроме этого, были выступления от творческих коллективов.



Вечером к молодежи присоединился Глава Мордовии. Артём Здунов осмотрел работу всех площадок, пообщался с молодежью, а затем с главной сцены фестиваля поздравил горожан и гостей с праздником.



Руководитель республики подчеркнул: работа с молодежью - один из приоритетов развития региона. В Мордовии почти 190 тысяч молодых людей, десятки молодежных объединений. В республике сильное волонтерское, поисковое, кадетское и юнармейское движение. Активно развивается движение работающей молодежи и молодежный туризм.



Второй год подряд республика входит в ТОП-5 регионов страны по эффективности молодежной политики. Артем Здунов сообщил: Мордовия в очередной раз выиграла большой конкурс Росмолодежи.



«Мы продолжим реконструировать Дома молодежи, проводить фестивали. За последние три года при поддержке нашего Президента мы в четыре раза увеличили финансирование. Наша молодежь - лучшая! Мы любим и поддерживаем друг друга, опираемся на наших героев - участников специальной военной операции. Спасибо, что мы вместе!» - сказал руководитель Мордовии.



Артём Здунов наградил самых активных представителей молодежи и их наставников, в том числе ветеранов СВО, за вклад в развитие молодежного движения республики.