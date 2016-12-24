В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Глава Мордовии Артём Здунов 27 июня обсудил с Первым вице-премьером республиканского правительства Натальей Таркаевой вопросы социально-экономического развития региона.
Положительная динамика отмечается во всех сферах. Так, в 2023 году рост валового регионального продукта составил 4,5%. Это самый большой рост за последние девять лет (в России в 2023 рост ВВП оценивается в 3,6%).
Промышленное производство выросло в 2023 году на 8% (3,5% - по Российской Федерации), за январь-апрель текущего года – на 13,3% (в России – на 5,2%).
Инвестиции в основной капитал за 2023 год составили более 74 млрд.рублей и выросли к предыдущему году на 12,4%. Это максимальный рост с 2012 года. За январь-март 2024 года эта цифра составила 13 млрд. рублей с ростом на 8,4% к соответствующему периоду прошлого года.
Объем сельскохозяйственного производства в 2023 году увеличился на 5,6% к 2022 году, в январе-апреле текущего года – на 3,4%. В прошедшем году был получен рекордный урожай зерновых культур – более 2 млн.тонн, собрано более 1 млн. тонн сахарной свеклы.
Выросло производство молока, мяса, колбасных изделий. Очень значительно, в полтора раза, увеличилось производство сахара - 144 тысячи тонн в 2023 году.
Также, как отметила Наталья Таркаева, в 1,3 раза к предыдущему году увеличился оборот розничной торговли (в среднем по стране прирост составил 8%). По темпу роста Мордовия лучшая среди регионов ПФО и вторая в России. Во многом это связано с действием принятого в регионе закона о льготах по налогообложению для субъектов малого и среднего бизнеса.
В Мордовии один из самых низких в стране показателей инфляции. Так, сводный индекс потребительских цен за 2023 год составил 104,8% - это 2 место в ПФО и 8 место в России. За январь – апрель 2024 года он составил 106,2% - это самое низкое значение среди регионов ПФО и 6 место по России.
Глава республики отметил также важность роста зарплат - по разным отраслям он разный, еще есть над чем работать.
Поделиться в соц. сетях:
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»