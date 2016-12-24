В 2024 году 407 семей Мордовии распорядились материнским капиталом через банки

Такие данные приводит региональное отделение Социального фонда России.

Отмечается, что семьи Мордовии, которые планируют направить материнский капитал на улучшение жилищных условий, могут одновременно с оформлением ипотечного кредита непосредственно в банке подать заявление на распоряжение средствами сертификата. В республике с начала года такой возможностью воспользовались 407 семей.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на уплату основного долга по кредиту либо на первоначальный взнос можно в 8-ми кредитных учреждениях, с которыми отделение Социального фонда по РМ заключило соглашения об информационном взаимодействии. Благодаря этому заявление и необходимые документы финансовые учреждения сами передают в региональное ОСФР по электронным каналам, что ускоряет процесс распоряжения средствами. Владельцам сертификата на материнский капитал не нужно дополнительно обращаться в фонд.

Если кредит или займ уже оформлены, то подать заявление о распоряжении можно только в отделение СФР. При этом не нужно приносить документы и справки по выданному кредиту, поскольку соответствующие сведения ОСФР получит самостоятельно в рамках взаимодействия с банком.

Напомним, что если для приобретения жилья семья использует кредит, то направить средства материнского капитала на уплату первоначального взноса или досрочное погашение основного долга владелец сертификата на материнский капитал может сразу после рождения ребенка. В остальных же случаях использовать капитал на улучшение жилищных условий можно, когда малышу, давшему право на материнский капитал, исполнится три года.