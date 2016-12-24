В Рузаевке 46-летняя женщина утонула в пруду

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В Мордовии следователи СК устанавливают обстоятельства очередной гибели на водоеме во время купания.
Как сообщает Следственный комитет по РМ, по предварительным данным, 20 июня в городе Рузаевке женщина утонула в пруду, когда переплывала водоем.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причини и обстоятельств произошедшего.
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