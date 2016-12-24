МЧС по РМ предупреждает о грозе в Саранске в ближайший час

«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Как сообщается, 18 июня в ближайший час в Саранске ожидается гроза, при грозе усиление западного ветра, порывы - 15-18 м/с.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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