МЧС по РМ предупреждает о грозе в Саранске в ближайший час

Репортер

Как сообщается, 18 июня в ближайший час в Саранске ожидается гроза, при грозе усиление западного ветра, порывы - 15-18 м/с.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1