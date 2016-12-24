В Мордовии открылся седьмой виртуальный концертный зал

Культура

17 июня Ардатовский краеведческий музей присоединился к проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал». В Минкультуры РМ отмечают, что это уже третий зал, который появился в филиалах Мордовского краеведческого музея имени И.Д. Воронина и седьмой в республике.

После выступлений почетных гостей, в виртуальном концертном зале состоялся показ музыкально-поэтической фантазии «Кошкин дом» для детей из школьного лагеря «СССР».

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