В Мордовии открылся седьмой виртуальный концертный зал

«Мы неотделимы от нашей большой Родины!»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
17 июня Ардатовский краеведческий музей присоединился к проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал». В Минкультуры РМ отмечают, что это уже третий зал, который появился в филиалах Мордовского краеведческого музея имени И.Д. Воронина и седьмой в республике.
После выступлений почетных гостей, в виртуальном концертном зале состоялся показ музыкально-поэтической фантазии «Кошкин дом» для детей из школьного лагеря «СССР».
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»