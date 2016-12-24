В Мордовии с профессиональным праздником поздравили медицинских работников

Невозможно представить цивилизованный мир без специалистов в белых халатах – их труд помогает спасать здоровье и жизни людей. Медицинские работники ежедневно проявляют преданность своему делу, самоотдачу и высокий профессионализм. 14 июня, в преддверии профессионального праздника, в Мордовии чествовали медицинских работников. Врачей, медицинских сестер, фельдшеров и младший медицинский персонал поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.

Руководитель региона отметил, что за последние годы медицине пришлось пройти через совершенно новые испытания. Но благодаря профессионализму медработников, их преданности профессии система здравоохранения республики с этими вызовами достойно справляется.

«Люди вашей профессии не знают, как сложится их судьба, где нужна будет помощь. Например, сейчас очередная наша группа из 39 человек работает в Херсонской области, в самых тяжелейших условиях. Порой с угрозой для жизни и здоровья. Но когда медицинский работник дает клятву, когда он выбирает свой путь, он знает, что в любой момент может получить задание и должен его выполнить. Вам низкий поклон за вашу самоотдачу и самоотверженность!» - сказал Артём Здунов.

Глава Мордовии подчеркнул: люди в районах довольны тем, как работают фельдшерско-акушерские пункты – только за последние три года в республике благодаря нацпроектам открыто три амбулатории и 74 ФАПа. Многие задачи их работникам приходится решать на месте, без участия узких специалистов. В этой связи Артём Здунов отметил, что первичная помощь в республике должна стать ближе к людям – будут организованы выезды врачей в районные ФАПы.

Президентом страны установлен показатель продолжительности жизни к 2030 году – 78 лет. В Мордовии уже сейчас он составляет почти 74 года – это второй результат в ПФО. «Большой труд – выполнить установку Президента, но мы к этому движемся. И ключевое направление здесь – здоровый образ жизни. Ваша позиция и пример в этом вопросе крайне важны, ведь общественность прислушивается к вам», - сказал Глава республики.

Ключевые направления сейчас и на ближайшую перспективу – это реабилитация участников СВО и помощь членам их семей, развитие инфраструктуры здравоохранения, привлечение в отрасль молодых специалистов.

Глава Мордовии вручил высокие награды. В частности, медалью Луки Крымского награждена Вера Павелкина – заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии, фтизиатрии, дерматовенерологии МГУ им. Н.П. Огарева. Она внесла большой вклад в организацию работы медиков в ковидный период, а в 2020 году стала «Профессором года» по естественно-научному направлению.

Благодарностью Главы РМ были отмечены медики выездной бригады, которая работала в Херсонской области - заведующая педиатрическим отделением № 1 Детской поликлиники № 4 Анастасия Ермушева и врач-хирург экстренной помощи хирургического отделения Рузаевской ЦРБ Альмир Майданов.

В Год трудовых династий, объявленный Главой Мордовии, были отмечены семьи, несколько поколений которых посвятили жизнь общему профессиональному делу. Трудовой стаж династии Миллер – 170 лет, династии Аникиных – 124 года.

Также были отмечены и ветераны здравоохранения – цветы от Главы республики им вручили начинающие медики.

Медработников поздравил Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин и министр здравоохранения РМ Олег Маркин.