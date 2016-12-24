В Мордовии стартовали региональные соревнования «Школа безопасности»

Как сообщает МЧС по РМ, в этом году в участие в соревнованиях принимают 15 команд из столицы Мордовии и районов республики.

Программа состязаний включает в себя несколько этапов - проведение поисково-спасательных работ, преодоление полосы препятствий, комбинированную пожарную эстафету, комплексное силовое упражнение и кросс.

Также будут проводиться конкурсы: «Визитная карточка», «Стенгазета» и «Организация быта в полевых условиях».

Победившая команда представит Мордовию на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» Приволжского федерального округа, которые пройдут в конце июня.