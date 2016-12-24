В Мордовии стартовали региональные соревнования «Школа безопасности»

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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
Как сообщает МЧС по РМ, в этом году в участие в соревнованиях принимают 15 команд из столицы Мордовии и районов республики.
Программа состязаний включает в себя несколько этапов - проведение поисково-спасательных работ, преодоление полосы препятствий, комбинированную пожарную эстафету, комплексное силовое упражнение и кросс.
Также будут проводиться конкурсы: «Визитная карточка», «Стенгазета» и «Организация быта в полевых условиях».
Победившая команда представит Мордовию на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» Приволжского федерального округа, которые пройдут в конце июня.
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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
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