В День молодежи начинающие артисты смогут заявить о себе на сцене в Саранске

Программа поддержки молодых талантов «Открытый микрофон» станет частью уличного фестиваля, который посвящен празднованию Всероссийского Дня молодежи-2024. Он пройдет 29 июня в более чем 35 регионах России.



У артистов осталось два дня, чтобы подать свою заявку на сайте деньмолодежи2024.рф и стать частью «Открытого микрофона». Заявки принимаются до 14 июня включительно. Условия участия и подробная информация доступны на сайте деньмолодежи2024.рф.



«Открытый микрофон» - это возможность для молодых музыкантов, певцов, танцоров и театральных артистов продемонстрировать свои навыки на большой сцене перед широкой аудиторией.



Молодежь Мордовии вместе с жителями и гостями республики встретит праздничный фестиваль 29 июня в городе Саранске на Советской площади. В рамках мероприятия запланирована работа интерактивных площадок, проведение мастер-классов и лекций. На главной сцене пройдет концерт с известными молодежными исполнителями, DJ-сеты, а также состоится награждение активных молодых деятелей республики.