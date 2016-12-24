Жители Мордовии проявили огромный интерес к занятиям по тактической медицине

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Депутат Госдумы РФ, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Дмитрий Хубезов.

«Третий раз посетил Мордовию после старта проекта по обучению населения республики первой помощи с элементами тактической медицины. Налицо результаты и по качеству, и по количеству обученных. Интерес к занятиям неимоверный: вместо запланированных 70 человек пришли около 200!»

В начале июня Дмитрий Хубезов приехал в Саранск, чтобы прочитать лекции и провести мастер-классы по оказанию первой помощи и тактической медицине. Координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее» отметил четкую организацию, достаточное количество ранее подготовленных инструкторов и искреннее, неформальное, а настоящее желание учиться.

«Пришел даже целый класс ребят со своей учительницей по ОБЖ. Они давно участвуют в соревнованиях по первой помощи и решили попробовать себя в тактической медицине. Планируем, что далее по системе «равный-равному» они уже будут обучать своих сверстников и взрослых. Большое количество приехало глав муниципальных поселений. Пожалуй, они были самые активные в этот раз. В планах - вовлечение людей с ограниченными возможностями и в качестве инструкторов, и в качестве учеников. Очень сильный запрос от этих ребят. И хотя мы только в начале пути, нет никаких сомнений, что все у нас получится», - добавил Дмитрий Хубезов.