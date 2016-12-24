В Пензенской области открылась галерея имени Ф. В. Сычкова

Культура

12 июня в селе Наровчат Пензенской области прошло открытие картинной галереи прославленного живописца Федота Васильевича Сычкова. 

Галерея получила имя Ф. В. Сычкова, заслуженного деятеля искусств РСФСР и МАССР, уроженца села Кочелаево Ковылкинского района Мордовии. Населенный пункт до 1959 относился к Наровчатскому уезду Пензенской губернии.

Музей расположился в историческом здании - доме друга юности Федота Васильевича со времен обучения в Академии художеств, художника Константина Александровича Вещилова.

Галерея представлена тремя выставочными залами. В центральном расположены репродукции полотен Федота Сычкова. В других -  работы Константина Вещилова, а также члена Союза художников СССР, автора-разработчика герба города Пензы, Павла Аниськина и пензенского мастера Анатолия Красникова, работавшего в различных техниках.

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