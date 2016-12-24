Субъекты МСП Мордовии повышают категорию своего бизнеса

Около 28,5 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства России за прошедший год повысили категорию своего бизнеса. Как сообщили на ПМЭФ – 2024, среди регионов-лидеров и Республика Мордовия.

Стоит отметить, что такой высокий показатель удалось достичь благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Свыше 26 тысяч субъектов МСП выросли из категории микро-бизнеса до уровня малого, 900 микро-предприятий перешли в средний бизнес. При этом 876 компаний вышли за рамки критериев МСП. Примечательно, что динамика по переходам бизнеса лучше предыдущего периода на 2,6%.

Наиболее высокий рост показали отрасли строительства, ресторанного бизнеса, доставки продуктов, оптовой торговли.

Благодаря совместной поддержке в рамках нацпроекта Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центра «Мой бизнес» с апреля прошлого года 78 представителей микро-бизнеса Мордовии перешли в категорию малого бизнеса. Еще пять представителей получили повышение до среднего бизнеса.