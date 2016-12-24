В Мордовии 71-летний водитель мотоблока погиб в ДТП с легковушкой

По информации Госавтоинспекции республики, 11 июня в 18:36 на автодороге «Комсомольский – Атяшево – Ардатов - граница с Чувашской Республикой» 71-летний мужчина на мотоблоке «Пахарь 8.0» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2110», в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

Водитель мотоблока был доставлен в Ардатовскую районную больницу, где от полученных травм скончался. Вместе с ним больницу угодил и 42-летний пассажир сельскохозяйственной техники, ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой с назначенным амбулаторным лечением.

20-летний водитель легковушки был за рулем трезвым, на него составили несколько административных материалов, в том числе за отсутствие полиса ОСАГО.