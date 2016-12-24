В УФСИН по РМ торжественно открыли Доску Почета

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия в преддверии Дня России состоялось открытие Доски почета.

В церемонии открытия приняли участие врио начальника УФСИН по РМ Павел Ломакин, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Виктор Дежуров, сотрудники управления и подведомственных учреждений.

Торжественное мероприятие началось с поднятия флага Российской Федерации. Со словами поздравления к сотрудникам, чьи имена внесены на Доску почета, обратился врио начальника Управления Павел Ломакин.

«Мы служим в едином ритме со всей страной и вкладываем свои знания, силы в ее развитие, способствуем укреплению нашей великой державы. И сегодня, в этот прекрасный праздник, мы открываем Доску почета для того, чтобы лучших в своем деле, профессионалов высокого уровня, имеющих заслуженный авторитет в своих коллективах, видели все и знали все, равнялись на них и брали пример, особенно молодое поколение сотрудников. Это люди, которых объединяет одно – высокая ответственность за дело и трудолюбие».

Виктор Дежуров от лица ветеранов уголовно-исполнительной системы Мордовии поздравил награждаемых сотрудников и ветеранов. Он подчеркнул, что занесение на Доску почета – знаменательное событие, но в тоже время и большая ответственность, ведь нужно постоянно оправдывать доверие руководства.