В Саранске подорожает проезд на муниципальном общественном транспорте

В столице Мордовии с 17 июня поездка в муниципальном общественном транспорте станет дороже - 30 рублей по безналичному расчету и 31 рубль за наличные деньги. Такое решение было принято на прошедшей в Саранске сессии горсовета.

С момента предыдущего повышения стоимости проезда прошло около двух лет, поэтому каких-то сомнений в необходимости принять новые тарифы у городских парламентариев не возникло. Отдельно отметим, что для льготных категорий граждан все остается без изменений.

При этом, у пассажиров муниципального общественного транспорта появится возможность использовать новый пересадочный тариф «60 минут». По нему, в течение одного часа с момента проезда обладатель Транспортной карты РМ может совершить пересадку на другой транспорт муниципального Горэлектротранса бесплатно.

Транспортную карту РМ можно приобрести в городских киосках с печатной продукцией.