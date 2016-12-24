В Саранске подорожает проезд на муниципальном общественном транспорте

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
В столице Мордовии с 17 июня поездка в муниципальном общественном транспорте станет дороже - 30 рублей по безналичному расчету и 31 рубль за наличные деньги. Такое решение было принято на прошедшей в Саранске сессии горсовета.
С момента предыдущего повышения стоимости проезда прошло около двух лет, поэтому каких-то сомнений в необходимости принять новые тарифы у городских парламентариев не возникло. Отдельно отметим, что для льготных категорий граждан все остается без изменений.
При этом, у пассажиров муниципального общественного транспорта появится возможность использовать новый пересадочный тариф «60 минут». По нему, в течение одного часа с момента проезда обладатель Транспортной карты РМ может совершить пересадку на другой транспорт муниципального Горэлектротранса бесплатно.
Транспортную карту РМ можно приобрести в городских киосках с печатной продукцией.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»