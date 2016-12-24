Артём Здунов побывал на производстве декоративных стеновых панелей в Ардатове

Глава Мордовии Артём Здунов 10 июня в ходе рабочей поездки в Ардатовский район побывал на предприятии «Виолет Экспорт». Компания производит декоративные стеновые панели и комплектующие, а также готовые системы внутренней отделки стен, перегородок и потолков.



Производство в Ардатове было открыто в 2021 году. Здесь работают около ста человек - все они местные жители.



«Мы активно развиваемся. Сейчас основной упор делаем на максимальную автоматизацию производственных процессов - это позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и расширять географии поставок», - рассказал Главе республики руководитель предприятия Александр Земченко в ходе осмотра производственного процесса.



Всего на счету компании более 5 000 успешно реализованных проектов. Недавно предприятие освоило технологию шпонирования, на этом компания не планирует останавливаться, постоянно находя новые рынки сбыта - сейчас поставка продукции ведется по всей стране от Калининграда до Южно-Сахалинска.



