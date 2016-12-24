В Ардатове на реке Алатырь появился пассажирский теплоход

Глава Мордовии Артём Здунов 10 июня в Ардатове принял участие в запуске пассажирского теплохода на реке Алатырь. Скоро здесь будут проводить водные прогулки с дегустацией продукции местного бренда «Край земли».



Напомним, что компания выращивает экологически чистые фрукты и ягоды, производит соки, воду и варенье.



В торжественной церемонии запуска теплохода принял участие Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Руководитель республики подчеркнул: у Ардатовского района большой потенциал по развитию туризма.Сегодняшнее событие - знаковое не только для района, но и для республики и даже Приволжья. Еще два года назад никто не верил, что у нас будет своя горнолыжка в Атяшевском районе, и вот теперь уже в Ардатовском районе начинает формироваться свой флот. Лиха беда - начало! Надо просто начать и верить в себя. Большое спасибо нашему дорогому земляку! Место здесь особенное! Алатырь всегда славился греблей на байдарках и каноэ. Рядом - соседние субъекты. Будем развивать туризм», - сказал Артём Здунов.



Учредитель компании «Край Земли» Александр Земченко поблагодарил Артема Здунова за поддержку проекта. «Быть первопроходцем непросто, но я люблю свой край, люблю то, что делаю», - сказал он.



В ближайших планах - строительство причала на реке Алатырь, он будет расположен неподалеку от городского пляжа.