Проекты общества «Знание» станут частью летней оздоровительной кампании в Мордовии

С 1 июня стартует время летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. Ежегодно Российское общество «Знание» активно включается в организацию просветительской программы в рамках летней оздоровительной кампании. Для воспитанников лагерей на территории 89 субъектов России подготовлены шесть проектов. Пройдут мероприятия и в Мордовии. Для участия в любом из них оздоровительной организации достаточно подать заявку на сайте.

«Каждый детский лагерь подготовил на лето для своих воспитанников уникальные программы, которые сделают их времяпровождение по-настоящему полезным. Чтобы эти программы стали еще более интересными, Российское общество «Знание» сделало интеграцию сразу шести своих проектов разных форматов — это лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры, кинопоказы, научные эксперименты. Сотрудники оздоровительных организаций смогут проводить их самостоятельно или при участии наших лекторов», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Так, Мордовии большая летняя просветительская кампания стартует 1 июня в Парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина. Лекторы Российского общества «Знание» встретятся со школьниками и студентами колледжей, чтобы обсудить вопросы профориентации, государственной поддержки стартапов, тайм-менеджмента, психологии и успешного построения карьеры. А также расскажут о сверхпроводниках и феноменах Вселенной.

В этом году Общество «Знание» организует досуг для юных россиян по всей стране. Каждый регион или оздоровительная организация может выбрать один или несколько мероприятий для совместной реализации: Знание.Герои, Знание.Карьера, Знание.Наука, Знание.Кино, Знание.Игра, Знание.Лекторий, лекции и кипопоказы к памятным датам и государственным праздникам. Также доступен всем желающим пул региональных проектов Общества «Знание». Среди необычных форматов – встречи с Героями РФ и участниками СВО, викторины, научные баттлы, диалоги с представителями рабочих профессий.

Для того, чтобы принять участие летним оздоровительным организациям необходимо оставить заявку на сайте Каникулы со Знанием (znanierussia.ru) или обратиться к директору филиала Общества «Знание» в своем регионе. Время обработки заявки может проходить в срок до пяти дней.