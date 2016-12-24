В Саранске высадили Аллею чемпионатного движения Профессионалы

С 13 мая по 20 июня в Мордовии проходит итоговый этап Чемпионата по профессиональному мастерству движения «Профессионалы». Он проводится в Саранском электромеханическом колледже по шести компетенциям. Всего свое мастерство продемонстрируют 217 конкурсантов из 53 регионов страны.

Накануне старта соревнований по компетенции «Структурированные кабельные системы» лучшие студенты колледжа и участники Чемпионата высадили саженцы елей - «Аллею чемпионатного движения Профессионалы».

Напомним, Саранский электромеханический колледж стал участником федерального проекта «Профессионалитет» в 2023 году. В рамках реализации этого проекта совместно с группой компаний «ОПТИКЭНЕРГО» на территории образовательного учреждения был создан Образовательно-производственный центр (кластер). Он готовит рабочие кадры для электротехнической отрасли Мордовии. В том числе для предприятия «ЭМ-КАБЕЛЬ», который оказывает всестороннюю поддержку студентам колледжа как во время учебы, так и после окончания учебного заведения.