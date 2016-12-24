Заключительный окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в Уфе

С 30 мая по 2 июня в Год семьи в Уфе пройдет завершающий окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для семей Приволжского федерального округа. В нем примут участие около 370 семейных команд из всех регионов ПФО.

Одновременно на площадке мероприятия оценочные задания пройдут около 370 российских семей из 14 регионов: Республик Башкортостан, Марий-Эл, Мордовии, Татарстан, Удмуртии, Чувашии; Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Пермского края. В заявочной кампании конкурса со всего Поволжья приняли участие 127 313 человек из 21 811 семейных команд.

Официальное открытие мероприятия состоится 30 мая. В нем примет участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Оценочные этапы для семейных команд пройдут 31 мая и 1 июня. Им предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Участникам нужно продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. К работе с участниками привлечены эксперты, которые были обучены по единой методике, разработанной совместно с психологами и другими профильными специалистами.

2 июня будут объявлены фамилии семей победителей. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, встречи, концертная программа, спортивные игры и другие активности.

Окружные полуфиналы уже прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Москве. На очных мероприятиях свои регионы представляют семейные команды, которые набрали по итогам дистанционного этапа наиболее высокие баллы в своем федеральном округе. К полуфиналам также допущены победители Всероссийского конкурса «Семья года – 2023». В окружные полуфиналы вышли 1 624 семьи из 86 регионов России, а также одна семья из Республики Казахстан. Всего в заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

По итогам всех окружных полуфиналов будут определены 300 семейных команд-финалистов. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля в Москве. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. Все финалисты конкурса отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится в Год семьи, при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», ООО «Институт современной психологии и родологии», Добро.ру, ООО «ЛитРес», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».