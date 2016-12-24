19 мая в Саранске изменятся маршруты движения общественного транспорта

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
По информации Администрации города, 19 мая в Саранске в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» изменится схема движения ряда маршрутов общественного транспорта.
С 7:00 до 13:00 будет ограничено движение на улицах Советская, Московская, Рабочая, и Серова, в результате чего изменится схема движения ряда маршрутов общественного транспорта.
Работа троллейбусного маршрута №15 будет временно приостановлена.
Автобусы по маршрутам №№ 8, 19, 22, 24, 35, 45 вместо улиц Московская и Рабочая будут осуществлять движение по ул. Коммунистическая – ул. Ботевградская – ул. Старопосадская - ул. Осипенко в прямом и обратном направлении.
Автобусы по маршрутам № 20, № 28 вместо улиц Московская и Рабочая будут осуществлять движение по ул. Коммунистическая – ул. Ботевградская– ул. Старопосадская - ул. А. Невского в прямом и обратном направлении.
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Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
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