Следствие настаивает на содержании под стражей экс-премьера Мордовии Владимира Сидорова

По информации из Ленинского районного суда Саранска, в инстанцию поступило ходатайство представителей следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего председателя Правительства Мордовии 61-летнего Владимира Сидорова. 21 марта этого года он был арестован по подозрению крупных хищениях бюджетных средств.

По данным следственных органов, в период с января 2013 года по март 2016 года Владимир Сидоров (тогда он работал вице-премьером - министром сельского хозяйства РМ) совместно с неустановленными лицами похитил путем мошенничества бюджетные средства в общей сумме более 279 миллионов рублей.

Похищенные деньги были предоставлены в качестве займов подконтрольным им обществам ООО «Знамя» и ООО «Алатырьзерноресурс» на пополнение оборотных средств. Денежные средства были использованы не по назначению, как предусматривалось договорами займа, а для погашения задолженности ООО Агрофирма «Мордовзерноресурс». Долговые обязательства по возвращению заемных денег указанными обществами не исполнены.

Известно, что экс-премьер Мордовии вину в предъявленном обвинении не признал. Соответственно, не изменились и основания, послужившие для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как указывается в ходатайстве, с учетом ранее занимаемой должности и знакомств в высших органах государственной власти республики, Сидоров может воспрепятствовать производству по уголовному делу путем оказания воздействия на свидетелей с целью склонения их к даче выгодных ему показаний.