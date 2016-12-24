В Мордовии пройдет региональный этап Национального конкурса профмастерства «Строймастер»

21-22 мая в Мордовии состоится региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2024».



По традиции состязания между профессионалами пройдут по четырем номинациям: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» и «Лучший сварщик». Победители встретятся в финале конкурса, который будет проходить в Москве в преддверии Дня строителя с 5 по 9 августа.



Принять участие в конкурсе и проверить свои знания и навыки могут специалисты строительных организаций республики. Оставить заявку и получить дополнительную информацию можно по телефону (8342) 24-45-71 (Ассоциация строителей Мордовии).



Конкурс «Строймастер» проводится ежегодно с 2010 года. За это время в нем приняли участие более 12 тысяч человек. Ключевая задача профессионального состязания – повысить престиж строительных профессий, показать молодым специалистам варианты карьерных маршрутов.