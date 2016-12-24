Артём Здунов провел в Ковылкинском и Инсарском районах встречи по вопросам здравоохранения

Глава Мордовии Артём Здунов в субботу приехал в Ковылкинский и Инсарский районы, где встретилcя с медперсоналом местных ЦРБ, осмотрел условия стационаров и пообщался с жителями района. Главный вопрос, который обсуждался на всех площадках - как сохранить объемы и качество оказываемой медпомощи населению на местах, при этом повысить эффективность учреждений здравоохранения в районах без потери квалификации кадрового состава больниц.

Ковылкинская ЦРБ – одна из крупнейших в республике, здесь есть даже акушерский стационар, открывшийся 8 лет назад. Глава Мордовии осмотрел условия, созданные в медучреждении, оценил наполнение оборудованием.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» только в прошлом году больница получила - аппарат компьютерной томографии, мощный микроскоп для химлаборатории, оборудование для ультразвукового исследования, систему для реанимационного отделения. В текущем году здесь начался капитальный ремонт хирургического корпуса – работы также ведутся в рамках нацпроекта. Все этапы ремонта и обновления оборудования в Ковылкинской ЦРБ - это часть широкомасштабной модернизации системы здравоохранения в регионе, направленной на повышение качества медицинской помощи жителям Ковылкинского района и близлежащих муниципальных образований.

В родильном отделении на базе Ковылкинской ЦРБ функционирует 12 коек. За год здесь принято 68 родов (42 – у жительниц района, 13 – у иногородних пациенток и столько же у жительниц других районов республики). Этот показатель на 62 % меньше, чем в 2019 году – тогда специалисты отделения приняли 182 родов. В отделении работают не только врач акушер-гинеколог и акушерки, но и врач неонатолог.

Глава Мордовии, общаясь с медицинским персоналом больницы, отметил: жители района должны получать качественную медицинскую помощь в полном объеме. Между тем, зачастую при отсутствии достаточной практики у медицинского персонала страдает и качество предоставляемой услуги. Главную задачу, которую предстоит решить – как сделать так, чтобы при наличии медицинского обслуживания населения, сохранялся и его высокий уровень.

Также в этот день Артём Здунов побывал в Инсарской районной больнице, которая обслуживает чуть меньше 10 тысяч населения. Однако тенденция такова, что с 2020 года число обслуживаемых пациентов уменьшилось почти на 15 %. А 38 оборудованных в стационаре коек фактически почти половину года находились в режиме «ожидания». Это связано с тем, что в более чем 60 % случаев жители Инсарского района получают квалифицированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, за пределами района.

Было также отмечено, что несмотря на достаточную обеспеченность кадрами в амбулаторном звене, по итогам минувшего года не полностью выполнены плановые показатели по профилактическим осмотрам, диспансерному наблюдению и обращениям по заболеванию. В основном это связано с отсутствием ряда необходимых узких специалистов.

Рабочими группами Минздрава республики и территориальным ФОМС проведен детальный анализ ситуации. Среди предложений – организация дежурств бригад узких специалистов в районных ЦРБ «вахтовым методом» - по 10 дней, с проживанием в районе, это позволит сохранить доступность и качество оказания медицинской помощи.

На встречах с коллективами Глава Мордовии внимательно выслушал все точки зрения - медиков, жителей районов, организаторов сферы здравоохранения, глав муниципальных образований.

Подводя итоги общения, Артём Здунов отметил, что обсуждаемые темы жизненно важные, как для пациентов, так и для медицинского персонала, поэтому все организационные решения будут приниматься только с учетом интересов всех сторон.

«Прежде чем принимать любые решения - выслушаем всех, поэтому мы сегодня здесь - вместе с министром здравоохранения», - подчеркнул глава региона. Свою позицию Артём Здунов обозначил - медицинская помощь должна остаться на местах в необходимых жителям объемах - первичная диагностика и лечение, лабораторные исследования, диспансеризация, профилактика.

Отдельно высказался по поводу работы родильного отделения в Ковылкинской ЦРБ: «Женщины, если нет осложнений и особых показаний по обращению к саранским врачам, в Перинатальный центр, должны иметь возможность проходить наблюдение и рожать в родных стенах - здесь важна поддержка родных, их близость».

По мнению Артёма Здунова, женскому здоровью стоит уделить особое внимание, в том числе, в первичном звене здравоохранения - от этого во многом зависят демографические показатели, столь важные для развития региона. По просьбам медперсонала Инсарский больницы в ближайшее время учреждение получит в распоряжение маммограф для проведения необходимой профилактической работы.

По организационным вопросам работы районных ЦРБ в ближайшее время состоится заседание коллегии минздрава.

«Обсудим все еще раз со специалистами, пригласим районных докторов и примем решение, устраивающее всех. Экономическая составляющая, эффективность работы учреждений здравоохранения, сохранение квалификации врачей - важны, но в первую очередь нас заботит самочувствие людей», - сказал в заключении Артём Здунов и поблагодарил всех участников встреч за откровенный разговор