В Атяшевском и Лямбирском районах Дмитрию Патрушеву показали обновленные социальные объекты

Особое внимание в Мордовии уделяется повышению качества жизни на селе. Во многом это удается сделать благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». С результатами этой работы министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев ознакомился на ряде социальных объектов республики – все они построены и модернизированы в рамках госпрограммы.

В поселке Атяшево в спортивно-тренировочном центре «Старт» Дмитрий Патрушев осмотрел большой плавательный бассейн.

В селе Большая Елховка Лямбирского района в минувшем году по госпрограмме капитально отремонтировали сразу несколько социальных объектов. Местный детский сад построен еще в 1981 году при участии главного промышленного предприятия села – Агрофирмы «Октябрьская». В объект буквально вдохнули вторую жизнь – теперь это современное дошкольное учреждение и снаружи, и внутри.

Руководителю федерального ведомства рассказали, что в здании 11 групп, рассчитанных на 240 дошколят. На почти 110 млн рублей – это средства федерального, республиканского и муниципального бюджетов, а также Агрофирмы «Октябрьская» - проведены не только строительно-монтажные работы и замена инженерных коммуникаций, также закуплено новое оборудование для кухни, музыкального и спортивного залов, полноценного медблока, мебель и многое другое. Все, чего требуют современные образовательные стандарты.

Также детсад получил статус инновационной площадки федерального уровня по технологии СТЕМ-образование дошкольников – программа предусматривает проведение ранней профориентации и развитие различных навыков. Творчеством дети и воспитатели занимаются в центре театрализации и музицирования, а обычные утренники здесь проходят на полноценной сцене с профессиональным светом и звуком. Детские группы светлые, аккуратные, яркие, обстановка дружелюбная.

Культурная жизнь для жителей всех возрастов Большой Елховки очень разнообразная – работает и хор, и народный ансамбль, и гончарная мастерская – всего 24 клуба и любительских объединения. Все они размещаются в местном доме культуры.

Сельский клуб также преобразился в минувшем году. Отремонтированы все помещения здания – зрительный зал на 270 мест, музыкальная гостиная, зал хореографии, многофункциональный репетиционный и спортивный залы, комнаты для кружковой работы. В рамках проекта «Местный дом культуры» закуплено новое оборудование для гончарной мастерской – она работает здесь с 2019 года.

«Агрофирма – мощное плечо экономики Мордовии, - рассказал Артём Здунов. - На высочайшем уровне производственная база предприятия, идет постоянный экономический рост и мощное технологическое развитие. Главное – компания думает о людях и продолжает политику множества малых дел».