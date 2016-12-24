Сотрудники колонии №10 УФСИН по РМ передали для бойцов СВО 50 маскировочных сетей

Сотрудники исправительной колонии №10 УФСИН России по Республике Мордовия передали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

Для отправки в зону СВО было изготовлено 50 маскировочных сетей весенне-летнего окраса. В ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен в зону проведения спецоперации.

Стоит отметить, что с начала специальной военной операции сотрудники и ветераны УФСИН России по Республике Мордовия регулярно оказывают помощь российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО.