Сотрудники колонии №10 УФСИН по РМ передали для бойцов СВО 50 маскировочных сетей

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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Сотрудники исправительной колонии №10 УФСИН России по Республике Мордовия передали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.
Для отправки в зону СВО было изготовлено 50 маскировочных сетей весенне-летнего окраса. В ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен в зону проведения спецоперации.
Стоит отметить, что с начала специальной военной операции сотрудники и ветераны УФСИН России по Республике Мордовия регулярно оказывают помощь российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО.
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