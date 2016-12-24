В Мордовии открылся региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина

В год 225-летия со дня рождения великого поэта и 125-летия Национальной библиотеки Мордовии на ее базе открылся региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург).



Центр сделает доступными для жителей и гостей республики знакомство с ценнейшими ресурсам, выставками из собрания Всероссийского музея. Посетителей ожидают разнообразные увлекательные мероприятия онлайн и офлайн форматов.



Сегодня в конференц-зале собрались представители СМИ, исполнительной власти, эксперты, специалисты библиотек и студенты.



«Этот день войдет в историю существования библиотеки и надолго всем запомнится!»,- отметила заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Юлия Елисеева.



Состоялась первая экскурсия по выставке «Преданья русского семейства», посвященной семье Александра Сергеевича Пушкина. Экскурсоводом выступила руководитель службы просветительской деятельности и региональных программ Всероссийского музея А.С. Пушкина Ирина Розина.



Затем прошел круглый стол «Региональные центры Всероссийского музея А.С. Пушкина». Были обсуждены вопросы организации рабочей группы, работы фонда музея.



3 апреля планируется открытие VI Межрегионального форума социально-библиотечных проектов, подведение итогов ежегодного Республиканского конкурса «Библиотечная аналитика», а также будет организована работа открытого семинара «Имя Пушкина – имя России».