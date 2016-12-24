Нацпроект помогает бизнесу Мордовии выйти на зарубежные рынки

Минэкономразвития РФ и портал мойбизнес.рф, совместно с Российским экспортным центром организовали бесплатный интенсив для предпринимателей по экспортной электронной торговле через платформу «Мой экспорт». Мероприятие для субъектов МСП будет проходить благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Трехдневный интенсив будет проходить с 12 по 14 февраля для предпринимателей с экспортной продукцией, которые планируют выйти на зарубежные рынки.

«Выход на экспорт – достаточно сложная задача, а для малого и среднего бизнеса она труднее вдвойне. В этом предпринимателям активно помогает государство, – отметила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. – В 2023 году помощь получили почти 28 тысяч экспортеров, которые заключили 2,6 тысяч контрактов на общую сумму более 90 млрд рублей. Сейчас в условиях информационного шума бизнесу важно получать информацию о тонкостях экспорта из проверенных источников. Поэтому Минэкономразвития вместе с Российским экспортным центром запускает новую программу для предпринимателей – интенсив по экспортной интернет-торговле».

Благодаря занятиям участники узнают, какие инструменты существуют для экспортной деятельности и как начать экспортную торговлю в онлайн-формате. Для этого предприниматели научаться регистрироваться на подходящей онлайн-площадке, готовить карточки товара для размещения на платформе, а также увеличивать продажи на интернет-площадках.

Первый день платформы «Мой экспорт» посветят основам электронной торговли: участники разберут понятие интернет-торговли, виды онлайн-каналов, тонкости регистрации на них и использование инструментов электронной торговли для эффективных продаж.

После этого предпринимателям предоставят материалы о выборе ниши и региона для экспорта, расскажут как подбирать подходящий онлайн-канал для конкретной продукции.

В заключительный день речь зайдет о создании контента для товарных карточек и инструментах продвижения.

Мероприятия пройдут в социальных сетях с возможностью задавать вопросы кураторам и получения обратной связи по домашним заданиям. В качестве бонуса участники узнают, как найти покупателей без знания китайского языка.

Количество участников платформы «Мой экспорт» неограниченно. Зарегистрироваться на интенсив можно до 9 февраля включительно по ссылке:

https://forms.yandex.ru/u/658c34b75056900cb9171d84/

Для участия необходимо наличие ЭЦП руководителя юридического лица или ИП.