В Мордовии отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ

По информации Роспотребнадзора по РМ, в Мордовии отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

За прошедшую неделю на территории республики зарегистрировано 6785 случаев ОРВИ, что на 22,3% выше уровня заболеваемости предыдущей недели.

Заболеваемость населения обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии и COVID-19. От больных в большинстве случаев выделяются COVID-19, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы и др.

В республике от гриппа за счет всех источников финансирования привито более 395 тысяч человек, что составляет 51,2% от численности населения республики.

В свою очередь, ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе стабилизируется, а за прошедшую неделю отмечено первое за два месяца ее снижение на 11,7%.