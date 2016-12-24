В Мордовии отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ

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По информации Роспотребнадзора по РМ, в Мордовии отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
За прошедшую неделю на территории республики зарегистрировано 6785 случаев ОРВИ, что на 22,3% выше уровня заболеваемости предыдущей недели.
Заболеваемость населения обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии и COVID-19. От больных в большинстве случаев выделяются COVID-19, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы и др.
В республике от гриппа за счет всех источников финансирования привито более 395 тысяч человек, что составляет 51,2% от численности населения республики.
В свою очередь, ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе стабилизируется, а за прошедшую неделю отмечено первое за два месяца ее снижение на 11,7%.
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