В Мордовии ветераны СВО могут пройти бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Демография»

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
В МГУ им. Н.П.Огарева действуют программы по переобучению граждан. Они реализуются в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости». По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», обучение для ветеранов спецоперации и семей погибших проводится на безвозмездной основе.
Среди программ – современный сервис автомобилей, специалист по противопожарной профилактике и специалист по управлению персоналом (256 часов). Также действуют программы: 1С: «Бухгалтерия», социально-психологическая адаптация участников специальной военной операции и специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем (72 часа).
По итогам прохождения обучения выдается документ об образовании или диплом о профессиональной переподготовке. С полным перечнем программ можно ознакомиться на сайте МГУ им. Огарева или у социального координатора, который ведет запись на обучение.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики