Мордовские сувениры признаны лучшими на всероссийском конкурсе

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
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В Твери наградили победителей IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В этом году на нем было представлено более 3 000 позиций от авторов и производителей сувениров из 75 регионов России и Республики Беларусь.
Мордовские сувениры из мореного дуба завоевали сразу 2 награды. По результатам конкурса 1 место у Сувенира туристического маршрута VIP – «Бумеранг Добра» и 3 место у Сувенира региона VIP – Настольный набор «Солярный знак».
Также компания «Ростр» получила Гран-при «За развитие темы «Мордовский мореный дуб» через туристическую сувенирную продукцию».
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Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
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