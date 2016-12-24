Мордовские сувениры признаны лучшими на всероссийском конкурсе

В Твери наградили победителей IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В этом году на нем было представлено более 3 000 позиций от авторов и производителей сувениров из 75 регионов России и Республики Беларусь.

Мордовские сувениры из мореного дуба завоевали сразу 2 награды. По результатам конкурса 1 место у Сувенира туристического маршрута VIP – «Бумеранг Добра» и 3 место у Сувенира региона VIP – Настольный набор «Солярный знак».

Также компания «Ростр» получила Гран-при «За развитие темы «Мордовский мореный дуб» через туристическую сувенирную продукцию».