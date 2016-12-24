Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия»

С 4 ноября в Москве на ВДНХ работает масштабная выставка «Россия». Недавно ее впервые посетил сам Президент. В сопровождении гендиректора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Натальи Виртуозовой он осмотрел экспозицию и посетил павильоны регионов.

Данная выставка-форум – первое в нашей стране событие такого масштаба с советских времен. Она призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству.

Кстати, 30 ноября здесь прошел День Мордовии. Гости узнали о национальной культуре и успехах нашей республики.

Помимо регионов свои павильоны на выставке есть у «Сбера», «ВЭБ.РФ», «Газпрома», VK, «Роснефти» и других крупных российских компаний. Также для гостей проводятся культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты.