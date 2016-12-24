1 декабря Глава Мордовии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Артём Здунов провел прием граждан. В приеме участвовали руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов и руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Сергей Вдовин. Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Николай Букатов, глава администрации Стародевиченского сельского поселения Ельниковского района, обратился к Артему Здунову по поручению жителей. В состав поселения входит четыре населенных пункта - с.Стародевичье, д.Новые Пичингуши, д.Молчаново, с.Сузелятка, всего здесь проживают около 800 человек. Летом же людей еще больше - Стародевичье, расположенное на берегу красавицы-Мокши, является излюбленным местом отдыха уроженцев этих мест.

«Хочу поблагодарить вас, Артём Алексеевич, от всех жителей нашего села за капитальный ремонт школы, - сказал Николай Букатов. - Теперь нужно отремонтировать клуб - он 1975 года постройки, обветшал, продувается всеми ветрами, зимой в нем очень холодно. Молодежи у нас много, в клубе работают кружки, есть самодеятельный ансамбль «Отрада». Очень просим нам помочь».

По итогам обсуждения этого вопроса с первым вице-премьером Галиной Лотвановой принято решение подать заявки в две федеральные программы на 2025 год, чтобы параллельно с капитальным ремонтом здания получить средства на техническое оснащение сельского клуба. «Важно обновить сразу все и получить хороший объект, который будет радовать людей», - сказал Артём Здунов.

Александр Архипов из поселка Ялга городского округа Саранск тоже пришел на прием с коллективной просьбой - об оборудовании пешеходного перехода по улице Пионерской. Он отметил, что этот участок автодороги характеризуется повышенным уровнем дорожно-транспортных происшествий, что обусловлено высокой интенсивностью движения автомобильного транспорта, а также размещением на нем остановки общественного транспорта «Экспоцентр» с удаленностью от светофоров и пешеходных переходов. Поэтому граждане пожилого возраста часто становятся участниками ДТП.

Как пояснил руководителю республики глава Саранска Игорь Асабин, работу по оборудованию этого участка пешеходным переходом, лежачими полицейскими и соответствующими дорожными знаками планируется провести до 1 июля 2024 года. Вопрос уже согласован с Госавтоинспекцией.

Галия Хансвярова приехала из Кадошкинского района - жители села Латышовка просят отремонтировать дорогу по улице Советской. «Просим об этом с 2007 года, - сказала она. - На этой улице у нас живут 230 человек. В этом году нам отремонтировали дорогу по улице Молодежной, сделали хорошо, спасибо. Но и по улице Советской новая дорога очень нужна».

Глава республики обратился к председателю Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерию Кандрину, чтобы тот пояснил ситуацию. «Протяженность дороги 1,6 километра. Проектно-сметная документация есть, она прошла экспертизу, - сказал руководитель Госкомитета. - Требуется, правда, корректировка сметной части».

Глава Мордовии дал поручение предусмотреть средства на ремонт в дорожном фонде республики и до 1 августа следующего года привести дорогу в порядок. «Самое главное - не ошибитесь с подрядчиками, чтоб они вас не подвели», - сказал Артём Здунов Валерию Кандрину.

Жительница Старого Шайгова Лидия Сергутова пришла на прием с просьбой о благоустройстве центральной площади в райцентре. «Хочу сначала передать вам благодарность от учеников и родителей нашей школы искусств, где я работаю, - сказала она. - В 2022 году нам капитально отремонтировали здание и закупили новые музыкальные инструменты и оборудование. Знаем, что это произошло благодаря вашим стараниям. Большое вам спасибо!»

«Как сделали ремонт - есть какие-нибудь жалобы? - спросил Артём Здунов. - Говорите, не стесняйтесь - еще действует гарантийный срок на объект, заставим подрядчика поправить».

«Нет, со школой все в порядке. А вот центральную площадь хотелось бы благоустроить. Все жители Старого Шайгова этого ждут», - сказала Лидия Сергутова.

По итогам обсуждения вопроса с главой Старошайговского района Геннадием Мухиным принято решение благоустроить площадь за счет муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старошайговского сельского поселения на 2018-2024 годы» с привлечением грантовых средств.